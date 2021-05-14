Жителя Владимира условно осудили за незаконный оборот огнестрельного оружия

Мужчину из Владимира приговорили к условному сроку за оборот оружия. Правоохранители изъяли у него два пистолета, три сотни патронов, а также запалы к ручным гранатам. Об этом сообщил «Царьград».

Нелегальное хранение оружия у мужчины заметили сотрудники ФСБ. Детали и боеприпасы были куплены через интернет. Их мужчина превращал в полноценное оружие.

Ранее в отношении обвиняемого возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия». Помимо условного срока, мужчине назначили штраф в 100 000 рублей.