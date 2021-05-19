Жителя Владимира осудили за ДТП, в котором пострадал его маленький сын

Прошел суд на жителем Владимира, который устроил ДТП. В аварии пострадал его двухлетний сын. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что мужчина перевозил ребенка без детского кресла. Перед аварией он выехал на перекресток на красный свет, где в него врезалась другая машина. В результате его сын получил серьезные травмы и был отправлен в больницу.

Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению прав на 1,5 года.