Жителя Вязников признали виновным в смертельном ДТП

Мужчину, ставшего организатором смертельного ДТП на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе Вязников, приговорили к заключению. Он проведет три года в колонии-поселении. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 15 апреля 2021 года. Водитель «КаМАЗ 5490-DC» с полуприцепом направлялся в сторону Нижнего Новгорода со стороны Москвы. Злоумышленник превысил скорость, из-за чего не перекресте врезался в Lada. Водитель и пассажир легковушки скончались. Осужденный полностью признал свою вину.