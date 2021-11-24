Жителя Вязников будут судить за убийство собутыльника

Мужчина зарезал товарища ножом во время пьянки в Вязниках. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, двое мужчин выпивали вместе, между ними возникла ссора. Один из них взял нож и дважды ударил приятеля, от чего тот скончался.

После этого подозреваемый уничтожил улики и сообщил в полицию, что якобы нашел тело товарища. Однако следователи пришли к выводу, что преступником является сам заявитель. Мужчина раскаялся и признал вину. Возбуждено уголовное дело.