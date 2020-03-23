Жителя Урала обвинили в расстреле бизнесмена

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „убийство, сопряженное с разбоем“ и „разбой, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего“. Суд назначил Берглезову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В пользу родственников убитого он должен выплатить 1.8 млн рублей компенсации», — уточнила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

В городе Тавда обвиняемый выстрелил в голову владельцу пункта приема металла. После этого преступник достал из его кошелька 20 тысяч рублей и уехал с места происшествия на велосипеде. Спустя два дня его поймали в Тюменской области и этапировали в Тавду.

«Оказалось, что оружие числится в розыске за Амурской областью. Это ранее неоднократно судимый мужчина, последний срок он получил в 2002 году за целый букет преступлений: грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера. Наказание — восемь лет, отбывал срок в ИК № 2 Екатеринбурга и вышел по УДО в 2007 году», — пояснил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.