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    06 июля 2021, 18:54

    Жителя Урала будут судить за попытку отправить за границу 75 полудрагоценных камней

    Полина Гребенщикова

    В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пытался отправить за границу 75 полудрагоценных камней на 3,2 миллиона рублей. Он выдавал их за бижютерию, написал «Царьград».

    Жителя Урала будут судить за попытку отправить за границу 75 полудрагоценных камней

    Отправляя посылку за границу, мужчина указал, что в ней содержится бижютерия стоимостью 99 долларов. Однако оказалось, что в посылке лежали 75 природных гранатов. Эксперты оценили их стоимость в 3,2 миллиона рублей.

    Дело будет рассматриваться в Чкаловском районном суде.