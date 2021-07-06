06 июля 2021, 18:54
Жителя Урала будут судить за попытку отправить за границу 75 полудрагоценных камней
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пытался отправить за границу 75 полудрагоценных камней на 3,2 миллиона рублей. Он выдавал их за бижютерию, написал «Царьград».
Отправляя посылку за границу, мужчина указал, что в ней содержится бижютерия стоимостью 99 долларов. Однако оказалось, что в посылке лежали 75 природных гранатов. Эксперты оценили их стоимость в 3,2 миллиона рублей.
Дело будет рассматриваться в Чкаловском районном суде.