Жителя Ульяновска заподозрили в поджоге квартиры из-за нежелания оплачивать коммуналку

Жителя Ульяновска заподозрили в поджоге квартиры. Накануне случившегося мать молодого человека, которой принадлежит недвижимость, обвинила его в неуплате услуг ЖКХ, написало ИА Nation News.

Согласно данным правоохранителей, 29-летний мужчина жил в маминой квартире вместе с женой и детьми. В день, когда случился пожар, у него произошел конфликт с матерью. Она упрекала сына в том, что тот не платит за коммунальные услуги и постоянно пьет.

По предварительной информации, молодой человек дождался, когда все уйдут из квартиры, и поджег диван. Подозреваемый успел вовремя выйти на улицу. Соседи вызвали пожарных. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.