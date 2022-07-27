Жителя Улан-Удэ заподозрили в убийстве родного брата

В Улан-Удэ полиция расследует дело, связанное с убийством 35-летнего мужчины. В совершении преступления подозревается его брат-близнец. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Как отметили в ведомстве, между подозреваемым и его родственником произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Мужчина схватил нож, ударил им брата и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящий момент правоохранители решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Местоположение мужчины уже установлено.