Происшествия 23 апреля 2024, 16:22 Жителя Удмуртии заподозрили в краже телефонов на 300 тысяч рублей

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В Удмуртии возбудили уголовное дело против работника пункта выдачи заказов интернет-магазина, который подозревается в краже телефонов. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, молодой человек продал два дорогостоящих мобильных телефона, находящихся на реализации. Полученные 300 тысяч рублей он решил присвоить себе, деньги парень потратил на собственные нужды.

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Отмечается, что местному жителю грозит до шести лет лишения свободы.