Происшествия 26 февраля 2024, 16:26 Жителя Удмуртии задержали по подозрению в поджоге квартиры своей матери

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Сотрудники полиции задержали жителя Удмуртии, который подозревается в умышленном поджоге квартиры собственной матери. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным ведомства, осенью прошлого года между мужчиной и его матерью произошел конфликт. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать женщине, после чего облил прихожую квартиры горючим веществом и поджег.

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Отмечается, что потушить пожар помогли соседи, местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.