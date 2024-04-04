04 апреля 2024, 16:59
Жителя Удмуртии приговорили к 3 годам принудительных работ за пьяное ДТП с детьми
Суд приговорил к трем годам и шести месяцам принудительных работ жителя Удмуртии, который устроил ДТП с участием двух детей. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
По данным ведомства, летом прошлого года подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в машину, в салоне которой были пассажирки в возрасте семи и 11 лет.
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Отмечается, что в результате ДТП дети получили серьезные травмы.
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