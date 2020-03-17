17 марта 2020, 16:20
Жителя Удмуртии осудят за публикацию интимных фото бывшей жены
Мужчину, решившего отомстить экс-супруге, обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографии. Об этом написал сайт IZHLIFE.
24-летний парень, проживающий в Игринском районе, решил отомстить бывшей жене и опубликовал ее интимные снимки. Сообщается, что он совершил это на почве ревности к своей 19-летней экс-супруге. Обнаженные снимки девушки он разместил в соцсетях.
На данный момент уголовное дело направлено в суд.