Жителя Удмуртии осудят за публикацию интимных фото бывшей жены

24-летний парень, проживающий в Игринском районе, решил отомстить бывшей жене и опубликовал ее интимные снимки. Сообщается, что он совершил это на почве ревности к своей 19-летней экс-супруге. Обнаженные снимки девушки он разместил в соцсетях.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.