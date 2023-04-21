Происшествия 21 апреля 2023, 16:11 Жителя Удмуртии осудили за убийство незнакомого мужчины в подъезде

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В Ижевске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который в сентябре 2021 года убил незнакомца в подъезде одного из многоэтажных домов города. Об этом написал сайт Izhlife.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, случай произошел в Устиновском районе. Злоумышленник несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину. На помощь пришел друг пострадавшего, он пытался оттащить нападавшего, но получил ранение в ногу.

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Суд приговорил местного жителя к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.