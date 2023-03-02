Происшествия 02 марта 2023, 16:51 Жителя Удмуртии будут судить за избиение до смерти собутыльника

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В Удмуртии будут судить 39-летнего мужчину из Селтинского района республики, которого обвиняют в избиении до смерти знакомого. Об этом сообщил Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Предположительно, в конце декабря прошлого года два приятеля вместе выпивали. Но в ходе застолья они поссорились, и мужчина избил собутыльника. От полученных травм пострадавший скончался.

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Расследование уголовного дела по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть» завершили. Теперь обвиняемого ждет суд.

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