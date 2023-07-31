Происшествия 31 июля 2023, 19:15 Жителя Тверской области арестовали за хранение автомата, двух пистолетов и 4 килограммов марихуаны МВД по Тверской области: в доме местного жителя нашли 4 кг марихуаны и два пистолета РИА «Новости»

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В Тверской области полиция обнаружила в доме местного жителя склад наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Отряд спецназа «Гром» задержал 30-летнего жителя Калининского района Тверской области во время обыска в его доме. У подозреваемого обнаружили четыре килограмма марихуаны, два пистолета, автомат и 16 упаковок с патронами для Макарова.

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Мужчину арестовали. На допросах он заявил, что наркотики хранил для личного употребления, а оружие якобы нашел в лесу.

Следователи начали проверку этих версий, а также причастность гражданина к распространению наркотических веществ. Оружие и патроны передали на экспертизу. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье за незаконные операции с психотропными и наркотическими средствами и их аналогами в крупном размере.

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков. При себе у мужчины нашли 15 пакетиков с гашишем и мефедроном.