Происшествия 01 декабря 2022, 09:43 Жителя Тувы приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство детей Прокуратура Тувы: мужчину признали виновным в убийстве девочек и дали 25 лет тюрьмы Пресс-служба Следственного комитета

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Мужчину из Тувы осудили на 25 лет за убийство двух девочек. Такое решение вынес верховный суд республики, сообщила региональная прокуратура.

Речь идет о 24-летнем жителе Кызыла, его признали виновным по статье УК РФ «Убийство малолетнего и лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

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Как выяснило следствие, 30 октября 2021 года мужчина разозлился на девочек девяти и 14 лет, которые мешали смотреть ему телевизор. Он скинул их из окна восьмого этажа. Одна из девочек скончалась на месте, вторая — в больнице. Сам фигурант дела вину не признал.

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«С учетом позиции государственного обвинения суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с ограничением свободы на срок два года», — уточнили в прокуратуре.

Обвиненный первые пять лет будет отбывать наказание в тюрьме, следующие годы — в исправительном учреждении строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.