Происшествия 30 января 2024, 16:42 Жителя Тувы осудили за продажу зараженной сибирской язвой конины Суд в Туве вынес приговор спровоцировавшему вспышку сибирской язвы чабану РИА «Новости»

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Наказание в виде 11 месяцев лишения свободы получил житель Тувы за продажу конины, зараженной сибирской язвой. От его продукции пострадали пять человек, которые попали в больницу. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, приговор вынес Барун-Хемчикский районный суд.

В материалах дела говорится, что в июне 2023 года 19-летний чабан забил больную лошадь на стоянке недалеко от села Бижиктиг-Хая. Добытое мясо без получения ветеринарных документов он продал местным жителям. Через некоторое время пятеро покупателей попали в больницу, где анализы подтвердили, что они заразились сибирской язвой.

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Против продавца завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил виновного к ограничению свободы сроком на 11 месяцев.

В сентябре прошлого года вспышка сибирской язвы произошла в селе Лебединка Воронежской области. В больницу попали девять местных жителей.

В ходе расследования следователи установили, что очагом заболевания стало хозяйство местного фермера, торговавшего мясом.

Богучарский районный суд Воронежской области отправил предпринимателя под домашний арест.