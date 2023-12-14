Происшествия 14 декабря 2023, 15:32 Жителя Тольятти избили и ограбили на 10 миллионов рублей в подъезде дома

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Правоохранители задержали в Тольятти троих подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщил сайт «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Самарской области.

Преступление было совершено на улице Тополиной. Согласно данным ведомства, в подъезде дома злоумышленники ударили по голове 22-летнего потерпевшего. У молодого человека забрали рюкзак, в котором находились документы, банковские карты и 10 миллионов рублей наличными.

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Возбуждено уголовное дело. Фигурантов удалось найти благодаря записи с камеры видеонаблюдения.