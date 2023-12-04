04 декабря 2023, 12:00
Жителя Тобольска, который решил разбудить сестру ударом гантели, задержали
В Тобольске правоохранители завели уголовное дело на 50-летнего местного жителя, который ударил свою сестру трехкилограммовой гантелей. О случившемся рассказал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.
В полиции выяснили, что когда мужчина начал будить родственницу, но понял, что не получается, он решил взять гантель и ударить женщину в лоб. Пострадавшую с травмой головы доставили в больницу.
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Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Тюмень
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