Происшествия 04 декабря 2023, 12:00 Жителя Тобольска, который решил разбудить сестру ударом гантели, задержали

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В Тобольске правоохранители завели уголовное дело на 50-летнего местного жителя, который ударил свою сестру трехкилограммовой гантелей. О случившемся рассказал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

В полиции выяснили, что когда мужчина начал будить родственницу, но понял, что не получается, он решил взять гантель и ударить женщину в лоб. Пострадавшую с травмой головы доставили в больницу.

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Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.