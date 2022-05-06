Жителя Тобольска госпитализировали с сильными ожогами после пожара

Во время пожара, который уничтожил один жилой дом и повредил второй, сильные ожоги получил 65-летний хозяин одного из них.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС, на тушение пожара ушло около трех часов. С огнем боролись 15 спасателей, использовавших пять спецмашин. Одну женщину пожарные вытащили из горящего здания через окно.

Один дом площадью 240 квадратных метров сгорел полностью, соседний — частично. Как говорят очевидцы, огонь на него перекинул сильный ветер. Одну женщину спасатели вытащили через окно.