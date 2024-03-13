13 марта 2024, 12:04
Жителя Тюменской области приговорили к условному сроку после ранения возлюбленной ножом
В Тюменской области вынесли приговор местному жителю, который в ноябре 2023 года ранил возлюбленную ножом на фоне ревности. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Случай произошел в одной из квартир в селе Санниково Тобольского района. После конфликта с возлюбленной мужчина схватил нож и ранил девушку в область живота. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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Обвиняемый раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний. Ему присудили три года лишения свободы условно.
Тюмень
Суд
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