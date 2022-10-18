Жителя Тюменской области обвинили в педофилии | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 16:32 Жителя Тюменской области обвинили в педофилии

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В Тюменской области арестовали местного жителя, которого обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери его знакомой. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

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По данным информагентства, пока женщина была на работе, мужчина совершил действия сексуального характеры в отношении ее 12-летней дочери. После этого он переписывался с девочкой в соцсетях, и она рассказала матери о случившемся. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, которые поймали мужчину.