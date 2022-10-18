Жителя Тюменской области обвинили в педофилии | 360°

18 октября 2022, 16:32
Жителя Тюменской области обвинили в педофилии
В Тюменской области арестовали местного жителя, которого обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери его знакомой. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
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По данным информагентства, пока женщина была на работе, мужчина совершил действия сексуального характеры в отношении ее 12-летней дочери. После этого он переписывался с девочкой в соцсетях, и она рассказала матери о случившемся. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, которые поймали мужчину.
Педофилы
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