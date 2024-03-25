Происшествия 25 марта 2024, 11:55 Жителя Тюмени задержали по подозрению в жестоком убийстве соседа

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Правоохранители задержали 35-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в подъезде дома на улице Беляева. Согласно данным ведомства, между фигурантом и его 28-летним соседом разгорелся конфликт. В ходе ссоры предполагаемый злоумышленник смертельно ранил мужчину ножом.

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В ближайшее время нападавшему изберут меру пресечения.