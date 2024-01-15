15 января 2024, 12:48
Жителя Тюмени осудят за поджог машины, принадлежащей ямальскому предприятию
В ЯНАО пройдет суд над жителем Тюмени, который обвиняется в поджоге машины ямальского предприятия. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.
Мужчина поджег УАЗ «Профи 236324» еще в ноябре 2023 года на фоне личной неприязни к своему коллеге.
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За содеянное преступление обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы. Решение по делу вынесут в Красноселькупском районном суде.
Поджоги
Тюмень
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