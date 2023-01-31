Происшествия 31 января 2023, 18:54 Жителя Тюмени дважды за день сбила машина

Читать 360tv в

Мужчина из Тюмени попал под колеса автомобиля сразу два раза в один вечер. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.

Мужчина возвращался из больницы после первого ДТП, которое произошло на улице Республики. Местный житель вновь нарушил правила дорожного движения и перешел дорогу в неположенном месте, в результате чего снова попал под колеса автомобиля.

Реклама

Отмечается, что мужчину с различными травмами доставили в больницу.