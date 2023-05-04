04 мая 2023, 16:19
Жителя Татарстана осудили за убийство матери и тети
Жителя Татарстана осудили за двойное убийство, которое он совершил в ноябре 2021 года. Об этом сообщил сайт kp.ru.
В Лаишево пьяный 29-летний мужчина пришел домой и стал требовать у тети денег на добавку. Получив отказ, он убил родственницу. Мать сначала согласилась скрывать преступление сына, но через месяц все же решила обратиться в полицию. Узнав об этом мужчина убил и ее.
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Суд назначил ему наказание в виде 19 лет в колонии строгого режима.
Преступления
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