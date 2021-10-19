Жителя Таганрога задержали в аэропорту Платов за неадекватное поведение

Пьяный житель Таганрога устроил переполох в аэропорту Платов. Полицейские задержали его за неадекватное поведение и отвели в дежурную часть порта. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СКФО.

Однако, находясь в дежурной части, мужчина продолжил материться и буянить. При этом задержанный не обращал внимание на замечания сотрудников органов. В какой-то момент мужчина набросился на сотрудника полиции и укусил его за ногу. Успокоить дебошира удалось только с помощью спецсредств. Против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».