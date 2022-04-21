Жителя Свердловской области, убившего младенца, отправили в колонию на 17 лет

Мужчина из города Туринск Свердловской области получил 17 лет колонии за убийство двухмесячного младенца. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

«Назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент случился в апреле 2021 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина набросился с кулаками на двухмесячного ребенка, который разозлил его своим плачем. В момент убийства матери в доме не было. Когда она вернулась, то увидела, что малыш тяжело дышит. Его экстренно увезли в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь малышу.

Обвиняемый мотивировал свой поступок тем, что не смог смириться с мыслью, что его сын не слушался и продолжал кричать.