Происшествия 30 ноября 2023, 14:32 Жителя Свердловской области, ранее судимого девять раз, задержали после нападения на 8-летнюю девочку

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В Свердловской области правоохранители задержали ранее судимого жителя Каменска-Уральска, который подозревается в нападении на восьмилетнюю девочку. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Мужчина напал на девочку, когда она возвращалась из школы домой. В какой-то момент злоумышленник увидел мимо проезжающий автомобиль полиции, оттолкнул школьницу и попытался спрятаться, но не успел.

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По факту нападения заведено уголовное дело.