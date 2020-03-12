    12 марта 2020, 15:32

    Жителя Свердловской области посадили за избиение 10-летней падчерицы

    Дарья Морозова

    Мужчина из Свердловской области приговорен к трем годам тюрьмы за избиение 10-летней дочки своей сожительницы. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Преступника признали виновным по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Доказано, что он четыре раза наносил девочке побои, будучи пьяным. Сам мужчина объяснил это тем, что не может справиться с алкогольной зависимостью и агрессией, которая возникает у него в состоянии опьянения.