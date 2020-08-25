Жителя Свердловской области отправили в колонию на 19 лет за убийство девочки

Мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Обвиненный распивал спиртные напитки со своей падчерицей. После она ушла на работу, а двухлетняя дочь и трехлетний сын остались дома с мужчиной. Девочка разлила спирт, который он налил в кружку. За это злоумышленник 47 раз ударил малышку ножом, а после этого ударил 15 раз о холодильник.

На утро он обнаружил труп девочки и сам позвонил в полицию.

«Необходимо отметить, что обвиняемый выдвигал версию о том, что он уснул и не знает, кто совершил убийство ребенка. Но после того, как в ходе допроса ему был задан вопрос, как он объяснит, что дверь была закрыта изнутри и он ее сам открыл сотрудникам полиции, признал факт совершения убийства», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.