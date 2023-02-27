Происшествия 27 февраля 2023, 14:40 Жителя Свердловской области осудят за убийство мужчины ради наживы

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В Свердловской области состоится суд над местным жителем, который в 2022 году в городе Камышлов убил мужчину ради наживы. Об этом написал сайт ИА Nation News.

Как рассказали в правоохранительных органах, обвиняемый нашел объявление о продаже автомобиля стоимостью 2,3 миллиона рублей. Он встретился с продавцом в Нижнем Тагиле, увел мужчину в безлюдное место, выстрелил ему в голову, а тело спрятал в лесополосе.

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Злоумышленник также похитил телефон убитого и документы на машину.

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