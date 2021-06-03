Жителя Свердловской области, который сбил насмерть двух человек и скрылся, ждет суд

Под Екатеринбургом в городе Качканар на улице Свердлова водитель Honda Integra на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух пожилых местных жительниц. Обе женщины скончались, а подозреваемый скрылся с места происшествия, сообщил tagilcity.ru.

Следователи выяснили, что водитель двигался со скоростью 60 километров в час при разрешенных 20 километрах в час. После ДТП он не стал помогать пострадавшим, а уехал. Свой автомобиль подозреваемый бросил в другом районе Качканара. Сбитые им женщины умерли от травм больнице

Водитель пришел в полицию с явкой с повинной на следующий день после аварии. Он полностью признал свою вину. Подозреваемый 1990 года рождения ранее был неоднократно судим за кражи и угоны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Дело передано в суд. Водителю грозит до 15 лет тюрьмы.