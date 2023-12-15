Происшествия 15 декабря 2023, 11:27 Жителя Свердловской области, который насмерть сбил пешехода, отправили в колонию на шесть лет

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В Свердловской области прошел суд над жителем Верхнего Тагила, который насмерть сбил 42-летнего пешехода. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуру по региону.

В марте этого года мужчина выехал на машине в состоянии алкогольного опьянения, свернул на обочину и сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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Обвиняемому назначили шесть лет колонии, а также лишили его возможности почти три года управлять транспортным средством. Кроме того, он обязан выплатить более 2,4 миллиона рублей компенсации.