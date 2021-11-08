Жителя Сургута задержали из-за угроз

Житель Сургута угрожал ограбить банк. Из-за этого его задержали. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по ХМАО.

«Мужчина получал какую-то услугу в банке, ему там что-то не понравилось. После того, как задержанный покинул отделение, он позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что собирается ограбить банк», — заявили в ведомстве.

Сотрудникам органов удалось установить личность мужчины. На данный момент он находится в отделе для выяснения обстоятельств. Как сообщили полицейские, подозреваемый 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.