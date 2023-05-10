Происшествия 10 мая 2023, 16:20 Жителя Сургута осудили на 10 лет за убийство собутыльника на кладбище

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В Сургуте вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в убийстве собутыльника. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Известно, что в феврале этого года мужчина выпивал вместе со своим товарищем на кладбище. В какой-то момент между приятелями началась ссора, и один до смерти избил другого. Мужчину признали виновным и осудили на 10 лет колонии строгого режима.

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