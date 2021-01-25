Жителя столицы избили во время кремации его кота
Отмечается, что приятель скорбящего горожанина согласился за умеренную плату самостоятельно кремировать животное. Местом для процедуры был выбран гараж «эксперта ритуальных услуг» на Нововладыкинском проезде.
В ходе церемонии между товарищами завязался спор на тему стоимости подпольной кремации. Изначально друзья договорились на одну цену, но в день прощания с котом с его хозяина начали требовать больше. В итоге ссора вылилась в рукоприкладство. Хозяин гаража избил приятеля, недавно перенесшего потерю. Пострадавший обратился в НИИ имени Склифосовского.
«Мужчина поступил с травмами головы и лица. После осмотра ему были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны височной области», — уточнили врачи.
Данные о произошедшем передали правоохранителям. Ведется проверка, устанавливаются подробности случившегося. В каком состоянии тело кота, и где оно находится, в настоящий момент неизвестно.