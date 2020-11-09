Жителя Ставропольского края задержали за хранение и сбыт боеприпасов

В Ставропольском крае задержали мужчину, торговавшего оружием и боеприпасами.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное УМВД, о том, что житель города Михайловск незаконно хранит оружие, стало известно сотрудникам УФСБ по региону.

Мужчину задержали. Во время обыска у него дома нашлось еще 300 патронов. Хотя гранаты были времен войны, их еще вполне можно было использовать по прямому назначению.

По словам задержанного, патроны им были найдены в 2012 году с помощью металлоискателя. По факту хранения и торговли боеприпасами возбуждено уголовное дело.