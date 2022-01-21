Жителя Ставрополья осудили за отправку оружия по почте

Житель Ставрополья отправил почтой в Свердловскую область пистолет «ТТ» и получил за это два года колонии. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на местное управление ФСБ.

Мужчину признали виновным в нелегальном обороте огнестрельного оружия. По информации ФСБ, в декабре 2020 года он отослал по почте в Свердловскую область пистолет марки «ТТ». В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело.

Также уголовное дело было возбуждено в отношении получателя посылки. В конце декабря прошлого года Минераловодский городской суд приговорил подсудимого к двум годам колонии с испытательным сроком в один год.