Жителя Старого Оскола заподозрили в убийстве знакомого

В Старом Осколе (Белгородская область) задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве знакомого. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный следком.

Следствие предполагает, что в конце апреля подозреваемый пригласил знакомого к себе в гости и между ними произошел конфликт. Хозяин квартиры схватился за топор и зарубил гостя. Чтобы скрыть следы преступления, он отрезал от трупа кисти рук и голову, которые выкинул в водоем. Останки остались лежать в квартире.

«Неприятный запах из квартиры соседа почувствовала местная жительница и сообщила в правоохранительные органы. На следующий день сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Старый Оскол подозреваемый был задержан», — добавили в ведомстве.