05 февраля 2021, 16:30
Жителя Соснового Бора заподозрили в убийстве знакомого топором
Полиция задержала жителя Ленинградской области по подозрению в убийстве знакомого, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
Отмечается, что в Сосновом Бору тело мужчины было найдено под накрытым ковром. Рядом нашли долговую расписку, а также компьютеры и сигаретные окурки. Следствием было установлено, что погибший общался с товарищем, который был под действием наркотиков. Знакомый нанес мужчине смертельные удары топором.
Подозреваемый за последние девять месяцев стал фигурантом дела о покупке, а также сбыте документов и государственных наград. Житель Ленобласти отправлен в СИЗО.