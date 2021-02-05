Жителя Соснового Бора заподозрили в убийстве знакомого топором

Отмечается, что в Сосновом Бору тело мужчины было найдено под накрытым ковром. Рядом нашли долговую расписку, а также компьютеры и сигаретные окурки. Следствием было установлено, что погибший общался с товарищем, который был под действием наркотиков. Знакомый нанес мужчине смертельные удары топором.

Подозреваемый за последние девять месяцев стал фигурантом дела о покупке, а также сбыте документов и государственных наград. Житель Ленобласти отправлен в СИЗО.