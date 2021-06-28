Жителя Смоленской области задержали за избиение плачущей дочери

В Смоленской области задержали мужчину, который подозревается в систематическом нанесении побоев своей шестимесячной дочери. Об этом сообщили на сайте регионального главка СК.

По версии следствия, 33-летний житель Новодугинского района с конца прошлого года систематически избивал свою полугодовалую дочку. Такие методы воспитания мужчина применял из-за громкого плача ребенка, отметили в СК.

Подозреваемый также злоупотреблял спиртным. Сейчас он задержан. Следователи завели дело по статье «Истязание». Вопрос об избрании меры пресечения решается. Обстоятельства выясняются.

Ранее в Забайкалье следователи завели дело против директора местного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно версии СК, он устроил свою жену воспитателем и знал, что та жестоко и грубо обращается с детьми, но не предпринимал никаких действий. Его супруга тоже подпала под статью.

Ранее в Волгограде женщину и ее сожителя осудили за жестокое обращение с ребенком.