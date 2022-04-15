Жителя Симферополя приговорили к 23 годам колонии за двойное убийство и мошенничество

Мужчине из Симферополя вынесли приговор за убийства, которые были совершены в 2014 и 2016 годах. Также он обвинялся в мошенничестве. Об этом написало издание «Новый Севастополь».

По данным главного следуправления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю, мужчина убил знакомого с целью завладеть его машиной BMW X5. А в 2016 году он убил еще одного приятеля, похитил его машину и завладел квартирой.

«Приговорен к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Судом удовлетворены исковые заявления потерпевших о компенсации морального вреда в размере пяти миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.