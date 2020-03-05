Жителя Севастополя задержали по подозрению в разрушении могилы неизвестного солдата

Ранее судимый за кражу 37-летний местный житель подозревается в разрушении могилы. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что он повредил надгробие и украл ограду. Позже мужчина сдал ее на металлолом за 150 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

МВД по Балакласвкому району займется восстановлением памятника Неизвестному Солдату.