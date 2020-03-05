05 марта 2020, 14:50
Жителя Севастополя задержали по подозрению в разрушении могилы неизвестного солдата
В Севастополе задержали подозреваемого в осквернении могилы неизвестного солдата. Монумент находится в поселке Сахарная Головка. Об этом написало ИА RNS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Севастополю.
Ранее судимый за кражу 37-летний местный житель подозревается в разрушении могилы. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что он повредил надгробие и украл ограду. Позже мужчина сдал ее на металлолом за 150 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
МВД по Балакласвкому району займется восстановлением памятника Неизвестному Солдату.