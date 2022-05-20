facebook_pixel
    20 мая 2022, 11:53

    Жителя Севастополя задержали по подозрению в кражах

    Артур Блянихов

    В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего местного жителя, которого заподозрили в кражах в местном супермаркете. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

    По данным издания, мужчина использовал для совершения краж детскую коляску с ребенком. Отмечается, что он прятал украденные продукты под ребенком.

    «Из пояснений работников супермаркета стало известно, что задержанный мужчина причастен и к другим подобным преступлениям в этом же магазине, о чем свидетельствуют записи с видеокамер внутреннего наблюдения», — говорится в сообщении.

    Задержанного передали сотрудникам полиции. Проводится проверка.