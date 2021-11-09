Жителя Серова осудят за убийство

Житель Серова зарезал в автомобиле такси своего оппонента и предпринял попытку убить второго. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Преступление случилось летом этого года. В такси между пассажирами возникла ссора. Вначале подозреваемый ударил ножом одного из пассажиров, а затем попытался убить и второго. В общей сложности он нанес второму пострадавшему четыре ножевых удара в область шеи, груди, плеча и локтя.

Первый пострадавший умер на месте преступления, второй мужчина смог выжить. Он помог таксисту обезвредить преступника и передать его приехавшим полицейским.