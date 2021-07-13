Жителя Саратовской области осудили за тройное убийство

Тюменский областной суд приговорил мужчину, уроженца Саратовской области, к 22 годам колонии. Он убил трех человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на прокуратуру.

Следствие установило, что в марте 2020 года мужчина убил своего неприятеля и вывез тело в лес. Через пару дней он убил еще двоих человек — мужчину и женщину.

«10 марта преступник находился в гостях у мужчины и женщины и распивал спиртное. В ходе конфликта он убил ножом мужчину, а затем его сожительницу, которая стала очевидцем преступления. После этого <…> вложил погибшим в руки ножи, инсценировав убийство жертвами друг друга», — рассказали в ведомстве.

Мужчину приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Ранее он уже был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия.