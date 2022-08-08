Жителя Саратовской области обвинили в поджоге квартиры

В Саратовской области перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в поджоге квартиры. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

Поджог произошел осенью прошлого года. Обвиняемый повздорил со своими знакомыми и пригрозил их поджечь. В какой-то момент он вышел из квартиры и исполнил свою угрозу, пустив в ход зажигалку. Возник сильный пожар, в результате которого два человека погибли. Отмечается, что обвиняемый своей вины не признал.