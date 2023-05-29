Происшествия 29 мая 2023, 16:54 Жителя Саратовской области будут судить за продажу контрафактных сигарет и алкоголя

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Жителя Балашова будут судить за продажу крупной партии поддельных сигарет и спиртных напитков. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.

Мужчину обвиняют в том, что он купил в интернете контрафактный алкоголь и сигареты. Крупную партию он хранил в гараже и сбывал товар среди знакомых. При обысках на его складе нашли две тысячи литров виски, 1,6 тысячи литров вина, 600 литров коньяка, 300 литров водки и более 400 тысяч пачек сигарет. Стоимость товара превышала 33 миллиона рублей. Также житель Балашова хранил 10,5 тысячи литров очищенного этилового спирта стоимостью около 600 тысяч рублей.

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