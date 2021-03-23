Жителя Сарапула заподозрили в убийстве дочери своей возлюбленной

В Сарапуле местного жителя заподозрили в убийстве 11-летней дочери своей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Удмуртской Республике.

«СК РФ по Удмуртской Республике продолжается расследование уголовного дела об убийстве ребенка (пункт „в“, часть 2, статья 105 УК РФ „Убийство малолетнего“)», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что убийство произошло в квартире вечером. Правоохранители обнаружили тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. Сотрудники СК совместно с полицейскими оперативно установили личность подозреваемого. Подозрения пали на 27-летнего знакомого матери девочки. Мужчина ранее уже был судим.

По данным сайта «Вести.ru», сожитель женщины мог надругаться над девочкой, прежде чем ее задушить. Но это пока не подтвержденная информация. Также среди местных жителей ходили слухи, что мужчина периодически употреблял наркотики.

Сейчас подогреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.